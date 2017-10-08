7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “تحويلة” تتسبب في عدة حوادث على طريق الملك سلمان بالرياض

بتاريخ حوادث ،شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وثق مقطع فيديو التقطه مواطن وقوع حادثين لسيارتين مدعياً أن السبب هو إغلاق شركة مقاولات للشارع الفرعي بطريق الملك سلمان بالرياض بشكل مفاجئ.

وأظهر المقطع مواطنا يواجه أحد عمال شركة المقاولات، ويشير إلى حواجز خرسانية موضوعة في نهاية طريق الفرعي.

وقال المواطن خلال المقطع إن التحويلة تسببت في تصادم سيارتين بالحاجز الأسمنتي بعد تفاجؤ سائقيهما بنهاية الطريق أمامهما.

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