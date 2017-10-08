أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»البحرين تدين الاعتداء الإرهابي على نقطة حراسة أمنية للحرس الملكي في جدة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مجلس التعاون ينوه بحرص دول التحالف على تفادي ...بتاريخ
الرياض – واس :- نوه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بحرص
-
مصر ترحب برفع العقوبات الأمريكية عن السودان...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ رحبت مصر بالقرار الأمريكي الخاص برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام
-
مصادر تكشف عن استعداد إيران لإجراء محادثات بش...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قال مسؤولون إيرانيون وغربيون مطلعون لرويترز إن إيران لمحت للقوى العالمية الست إلى أنها
-
الكرملين يعلق على تعطل سلّم الطائرة أثناء است...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعلن الكرملين، أن السلّم الكهربائي الذي تعطّل أثناء نزول خادم الحرمين الملك سلمان