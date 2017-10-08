7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “برو سبورت” تعلن ضم فهد العتيبي.. والأخير: الدوري السعودي أرض خصبة للإبداع

بتاريخ رمضان ،رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن المعلق السعودي فهد العتيبي انضمامه لقنوات “إم بي سي برو سبورت”، ليكون ضمن فريق المعلقين على البطولات السعودية التي تنقلها “برو سبورت” حصرياً.

وقال العتيبي في تغريدة له على “تويتر”: “يسعدني أن أؤكد للجميع انضمامي إلىMBCProSports ، أتمنى أن أقدم مع زملائي ما يرضي طموحات مشاهدينا في كل مكان”.

وأكد العتيبي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر شوط”، أنه سعيد بتواجده في القناة؛ لأن الدوري السعودي أرض خصبة للإبداع، مبيناً أن من واقع تعليقه على الكثير من المباريات الكبرى والديربيات في أوروبا، فإنه يرى أن “الرتم” في المباريات الكبيرة في السعودية أحياناً يكون أعلى.

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