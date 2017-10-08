فيديو وصور | بحضور أكثر من 2000 شخص.. نجاح فعالية جادة قباء وتوقيع كتاب “المشي”

(أنحاء) – المدينة المنورة : ــ
أعداد كثيفة حضرت، أول أمس الجمعة، فعالية “جادة قباء” للممارسة رياضة “المشي مع العرفج”، تحت مظلة تنظيم هيئة تطوير المدينة.
أكثر من 2000 شخص حضروا في “جادة قباء” لحضور الفعاليات المنظمة من قِبل هيئة تطوير المدينة، ومشاركة فريق “أكتيفتي تيم”.
فيما تخللت الفعالية عرض مريء لتاريخ المدينة المنورة وسط مشاهدات كبيرة من قِبل الزوار، كما نقلت فضائية “العربية”، و”أكشن يا دوري”، إضافة إلى مجموعة أخرى من القنوات لالتقاط صور حية من الفعالية، وإجراء الحوارات والمقابلات مع الحضور.
بعد الانتهاء من الفعاليات وقع عامل المعرفة “أحمد العرفج” في نفس الموقع كتابه الذي صدر مؤخرًا تحت عنوان: “يوميات مع المشي والخطوات”.