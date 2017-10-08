7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شاهد .. 13 معلومة عن منظومة “ثاد” الصاروخية التي وافقت واشنطن على بيعها للمملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

سلطت وسائل إعلام عالمية الضوء على موافقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس الجمعة على إبرام صفقة مع المملكة لبيع منظومة صواريخ “ثاد” للدفاع الجوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من عقد المملكة صفقة لتوريد منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس – 400”.

وأكدت في تقاريرها الصادرة أمس (السبت) بأن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على توريد منظومة صواريخ “ثاد” للدفاع الجوي، يكمل منظومة الدفاع الجوي للمملكة.

نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن منظومة “ثاد” المُضادة للصواريخ:

– هي منظومة دفاع جوي صاروخي طويلة المدى، من نوع أرض- جو، قابلة للنقل والنشر بسرعة.

– شركة لوكهيد مارتن للأنظمة الفضائية هي المتعاقد الرئيسي في نظام ثاد، وتلعب شركة ريثيون دورًا مهمًا في نشر المنظومة.

– دخل برنامج إنتاج النظام في مرحلة تطوير التصميم في عام 2000، وقد أُجريت له أكثر من 30 تجربة حرة.

– بدأ إنتاج صاروخ ثاد منذ 2007، ويبلغ طوله 17.6م، ووزنه 900 كجم، وسرعته 2800 ميل في الساعة.

– صُمّم على أساس يُتيح له اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، على مستويات شاهقة الارتفاع، داخل الغلاف الجوي وخارجه.

– يتكون من قاذف صاروخي متحرك، وقذيفة اعتراضية مزودة بمستشعرات، وحاسوب قادر على التمييز بين الأهداف الحقيقية والكاذبة، بالإضافة إلى محطة رادار كشف وتتبّع، ومركز قيادة وسيطرة متحرك.

– لا يحمل أية رؤوس حربية، ولكنه يعتمد على الطاقة الحركية عند التصادم لتحقيق الإصابة الفتّاكة.

– يستطيع أن يعمل بالتوافق مع نظامي “باتريوت” و”باك-3″.

– يُمثّل مكوّنًا رئيسيًا في نظام الدفاع ضد الصواريخ البالستية المُصمّمة لحماية القوات الأمريكية.

– الآلية التي تعمل بها صواريخ “ثاد” أقرب إلى عملية “ضرب رصاصة برصاصة”، إذ تعتمد على تِقنية الاشعة تحت الحمراء لتحديد موقع الهدف وضربه وتدميره بالكامل.

– يتوافق نظام ثاد عمليًا مع العديد من مكونات أنظمة BMDS ويمكنه أن يتقبل البيانات التوجيهية من الأقمار الاصطناعية الخاصة بنظام Aegis للدفاع الصاروخي من البحر، والعديد من المستشعرات الخارجية الأخرى.

– نشرت الولايات المتحدة منظومة ثاد في كوريا الجنوبية، يوليو الماضي، لردع أي هجوم بصواريخ قصيرة المدى من كوريا الشمالية.

– أبرز الدول التي وقعت عقدا لشراء صواريخ “ثاد” هي دولة الإمارات، والتي وقّعت العقد في 2013، بصفقة تبلغ قيمتها 3.48 مليار دولار، والذي ستحصل الإمارات بموجبه على بطاريتي دفاع صاروخي، بالإضافة لبرامج التدريب، والخدمات اللوجستية الخاص بالنظام.

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