7 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ضاحي خلفان : قطر سياستها “بطيخ”.. وتنظيم الحمدين ورّط نفسه في دعم الإرهاب

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(أنحاء) – متابعات : ــ

قال الفريق ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي الأسبق، إن «قائد بمكانة خادم الحرمين الشريفين يلقى أعظم تقدير من دولة بحجم روسيا ويلقى النكران من دولة بحجم قطر.. دليل على سياسة قطر سياسة بطيخ».

وأضاف «خلفان»، في حسابه على «تويتر»، السبت: «بعد تعنت حكومة تنظيم الحمدين لم تعد العلاقة مع قطر أولوية لدى دول المقاطعة لقطر في أزمتها، تنظيم الحمدين أراد أن يسيء للآخرين فورط نفسه في دعم الإرهاب».

وتابع خلفان في تغريدة أخرى: ”بعد تعنت حكومة تنظيم الحمدين لم تعد العلاقة مع قطر أولوية لدى دول المقاطعة لقطر في أزمتها.”

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