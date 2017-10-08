ضاحي خلفان : قطر سياستها “بطيخ”.. وتنظيم الحمدين ورّط نفسه في دعم الإرهاب

قائد بمكانة خادم الحرمين الشريفين يلقى أعظم تقدير من دولة بحجم روسيا ويلقى النكران من دولة بحجم قطر…دليل على سياسة قطر سياسة بطيخ

تنظيم الحمدين أراد أن يسئ للآخرين فورط نفسه في دعم الإرهاب.

بعد تعنت حكومة تنظيم الحمدين لم تعد العلاقة مع قطر أولوية لدى دول المقاطعة لقطر في ازمتها.

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 7, 2017