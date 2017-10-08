ضاحي خلفان : قطر سياستها “بطيخ”.. وتنظيم الحمدين ورّط نفسه في دعم الإرهاب

(أنحاء) – متابعات : ــ
قال الفريق ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي الأسبق، إن «قائد بمكانة خادم الحرمين الشريفين يلقى أعظم تقدير من دولة بحجم روسيا ويلقى النكران من دولة بحجم قطر.. دليل على سياسة قطر سياسة بطيخ».
وأضاف «خلفان»، في حسابه على «تويتر»، السبت: «بعد تعنت حكومة تنظيم الحمدين لم تعد العلاقة مع قطر أولوية لدى دول المقاطعة لقطر في أزمتها، تنظيم الحمدين أراد أن يسيء للآخرين فورط نفسه في دعم الإرهاب».
وتابع خلفان في تغريدة أخرى: ”بعد تعنت حكومة تنظيم الحمدين لم تعد العلاقة مع قطر أولوية لدى دول المقاطعة لقطر في أزمتها.”
قائد بمكانة خادم الحرمين الشريفين يلقى أعظم تقدير من دولة بحجم روسيا ويلقى النكران من دولة بحجم قطر…دليل على سياسة قطر سياسة بطيخ
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 7, 2017
تنظيم الحمدين أراد أن يسئ للآخرين فورط نفسه في دعم الإرهاب.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 7, 2017
بعد تعنت حكومة تنظيم الحمدين لم تعد العلاقة مع قطر أولوية لدى دول المقاطعة لقطر في ازمتها.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 7, 2017