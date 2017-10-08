8 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | متحدث الداخلية يكشف تفاصيل جديدة عن مطلق النار على رجال الحرس الملكي

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف المتحدث الأمني بإسم وزارة الداخلية أن المعتدي على نقطة الحراسة التابعة للحرس الملكي منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري (سعودي الجنسية) ، ليس مدرجاً ضمن قوائم المطلوبين أمنياً ، ولم يسبق التعامل معه أمنياً أو جنائياً .

وأضاف اللواء التركي في مداخلة هاتفية مع القناة السعودية الإخبارية ، أن هوية العامري كان مذكور بها أنه طالب وهذا لا يتوافق مع عمره ، مما يعني أنه لم يحدث الهوية الوطنية منذ فترة ولذلك لم يذكر بها نوعية العمل الذي كان يقوم به .

وفي سؤال حول المجموعة التي قامت بالعملية الإرهابية ، أجاب التركي بأن العامري نفذها بمفرده ولم يكن معه أحد .

وتابع : “ضبط بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع كلاشنكوف، ثلاثة قنابل حارقة “مولوتوف” ، ومن السابق لأوانه الحكم على الجريمة والتحقيقات جارية للوقوف على غاياته من الجريمة”.

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