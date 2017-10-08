8 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادمات برخصة قيادة .. تعرف على أحدث عروض شركات الاستقدام وبمقابل 1800 ريال شهري

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

بدأت إحدى الشركات الشهيرة لاستقدام العمالة، في الإعلان عن عروض استثنائية، لاستقدام خادمات يحملن رخصة قيادة، مقابل 1800 ريال شهرياً، للعمل بالمهمتين في وقت واحد.

ووفقا لصحيفة “المدينة” قالت ممثل خدمة العملاء، بالشركة، إن إعلانها يعد خطوة تتماشى مع الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة؛ ويهدف إلى تخفيف العبء، عن النساء، في الوفاء بمشاويرها، ومتطلبات أبنائها في وقت واحد، مشيرة إلى السائقة، أكثر أمانًا على الأبناء من الرجال السائقين وبدأت تقديم العروض؛ لاستقدام خادمات منزليات يحملن رخص قيادة، ليعلمن سائقات، بالإضافة إلى المهمة الأساسية، مقابل راتب ثابت 1800 ريال شهريًا.

وأوضحت أنه منذ نشر العرض، بدأت تتوالى بشكل مكثف الطلبات اليومية، والاتصالات، والاستفسارات من الراغبات في العمل، مضيفة: «نستقبل في هذه المرحلة جميع الطلبات، تمهيدًا لتنفيذها، بالتزامن مع الموعد المحدد لبدء تنفيذ القرار رسميًا في شهر شوال المقبل».

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