8 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصر تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة حراسة أمنية بجدة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

القاهرة – واس :-

أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة، وأسفر عن استشهاد رجلي أمن وإصابة ثلاثة آخرين.

وأعرب بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم عن خالص تعازي مصر حكومة وشعباً لأسر المتوفين وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل ،مؤكداً تضامن مصر ودعمها الكامل للمملكة العربية السعودية، وما تتخذه من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات الإرهابية وحماية أمنها، والحفاظ على سلامة مواطنيها، كما جدد البيان التأكيد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي، وتضافر جهوده لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.

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