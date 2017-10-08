8 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الباحة.. وفاة رجل أمن دهساً وإصابة آخر ووافدين إثر اقتحام مركبة لنقطة أمنية بالمخواة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

توفي رجل أمن دهساً فيما أصيب زميله الآخر وأحد الوافدين من جنسية عربية بإصابات متفرقة في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم، بمحافظة المخواة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد: “بينما كان رجال الأمن يقومون بمهامهم الأمنية من خلال إحدى النقاط الأمنية المتحركة على طريق الأحسبة باتجاه محافظة المخواة تعرضوا لاقتحام مركبة لهم كانت تسير بسرعة عالية بقيادة أحد المواطنين في العقد الثالث من العمر نتيجة فقد السيطرة على المركبة”.

وتابع: “قد نتج عن ذلك وفاة أحد رجال الأمن دهساً، بينما تعرض زميله الآخر وأحد الوافدين من جنسية عربية لإصابات متفرقة، وتم نقل المصابان للمستشفى، وأضاف: من خلال معرفة ملابسات الحادث اتضح بأن المواطن الذي كان يقود المركبة كان بحالة غير طبيعية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وأُشعرت الجهات المختصة بذلك”.

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