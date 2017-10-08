8 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش اليمني يحرز تقدمًا في محافظة الجوف.. ويحرر مواقع جديدة في جبهة المصلوب

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

أحرز الجيش اليمني اليوم تقدمًا جديداً في معاركها التي تخوضها مع ميليشيات الانقلابيين في غربي محافظة الجوف.

وقال المتحدث الرسمي للمنطقة العسكرية السادسة في اليمن العقيد عبد الله الأشرف في تصريح نشره موقع /26 سبتمبر / التابع للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على منطقة حزمة الحلاه وموقعين بجانبها في محافظة الجوف ، مشيراً إلى أن التقدم المحرز جاء عقب هجوم شنه الجيش واستهدف مواقع للانقلابيين في منطقة البيضاء غربي مديرية المصلوب.

وأكد الأشرف أن مواجهات عنيفة نشبت بين الجانبين أسفرت عن تحرير منطقة حزمة الحلاه وموقعين بجانبها وتم التمركز فيها وتأمينها من قبل الجيش اليمني.

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