صور | شرطة الرياض تطيح بعصابة سرقت مشغولات ذهبية وجوالات قيمتها أكثر من 10 مليون ريال

(أنحاء) – متابعات :-
أطاحت شرطة منطقة الرياض بـ6 باكستانيين تورطوا في سرقة معرضين للمجوهرات، ومركبة محملة بجوالات، وقدرت قيمة المسروقات بأكثر من 10 ملايين ريال.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة إنه ورد بلاغ من أحد المواطنين يفيد بقيام جناة باختطاف أحد اليمنيين العاملين لديه بمعرض المجوهرات خلال عودته لمقر سكنه ليلاً، وتقييده والاستيلاء على مفتاح المعرض، وسرقة كل المشغولات الذهبية بالمعرض، وتقدر قيمتها بحوالي 5 ملايين ريال، والفرار من الموقع.
وأبان أنه تم تشكيل فريق من إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكن من حصر دائرة الاشتباه في المتهمين الستة، وتم التوصل إليهم والقبض عليهم، وكان اثنان منهم على وشك مغادرة البلاد، لافتاً إلى أنه بتفتيش المركبة التي كانوا يستقلونها تم العثور على مفاتيح المعرض المسروق والحبال التي تم تقييد العامل بها.
وأوضح أنه تبين أن هناك بلاغا سابقا بسرقة محل مجوهرات بذات الأسلوب الإجرامي، وقدرت قيمة المسروقات بحوالي 5 ملايين ريال، مبيناً أنه بمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الجريمتين، وقيامهم بشحن المسروقات إلى بلادهم بواسطة مكاتب النقل البحري في كل من الرياض وجدة.
وقال إنه تم التوصل لطرود الشحن وضبطها، حيث عثر بداخلها على كمية من المشغولات الذهبية المسروقة، وعدد من أجهزة الهواتف المحمولة بحالة جديدة، وتبين وجود بلاغ بشأنها، وقد أقر الجناة بسرقة مركبة تابعة لشركة اتصالات بداخلها 1225 جهاز محمول تتجاوز قيمتها 600 ألف ريال.
وأضاف الناطق الإعلامي أن الجناة أقروا بتبادل الأدوار لارتكاب الجرائم، واقتسام المسروقات فيما بينهم، ومحاولة شحنها للخارج لصعوبة تصريفها بالداخل، مشيراً إلى أنه تم التحفظ عليهم، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.