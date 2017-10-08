صور | جمرك ميناء ضباء يحبط محاولتين لتهريب أكثر من نصف مليون حبة “كبتاجون”

(أنحاء) – متابعات :-
تمكّن جمرك مبناء ضباء من إحباط محاولتين لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (602,463) ستمائة واثنان ألف وأربعمائة واثنان وستون حبة, كانت مخبأة داخل شاحنتين قدمتا إلى الجمرك.
وتفصيلاً قال الأستاذ علي العطوي مدير عام جمرك ميناء ضباء: تم ضبط تهريب هذه الكمية من خلال محاولتين, حيث قدِمت أولاً للجمرك شاحنة محمّلة ببضاعة متنوعة, وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة ولأجهزة الفحص بالأشعة اشتبة المراقب الجمركي بوجود أجسام داخل ثلاجة ضمن الأمتعة المحمّلة, وبتفتيشها عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (168,496) مائة وثمانية وستون ألف وأربعمائة وستة وتسعون حبة, كانت مُخبأة داخل مخابئ سرية مُعدّة لغرض التهريب داخل الثلاجة.
وأضاف العطوي أنه في المحاولة الثانية عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (433,967) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وستون حبة, كانت مًخبأة داخل طبقة من الصاج على امتداد أرضية تيدر الشاحنة. مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.