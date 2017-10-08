8 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | مشاجرة كبيرة أمام محكمة التنفيذ بحفر الباطن.. إطلاق نار ووقوع إصابات

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وقعت مشاجرة كبيرة عند محكمة التنفيذ في محافظة حفر الباطن اليوم (الأحد)، أدت إلى وقوع إصابات نُقلت إلى مستشفى الملك خالد بالمحافظة، الذي أعلن حالة الطوارئ.

وقالت المصادر إن بعض المتشاجرين استخدموا أسلحة وحدث إطلاق نار في محيط الحادثة، ما تسبب بوقوع إصابات لتسعة أشخاص.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، حيث قبضت على عدد كبير من المتورطين، ولم تتبين بعد أسباب المشاجرة، في ظل تضارب الأنباء حولها.

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