أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“العمل” توقع مذكرة تعاون مع “غرفة الرياض” لتأهيل وتدريب الباحثين والباحثات عن عمل
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