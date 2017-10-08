8 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | تعرّف على نظام “ثاد” الدفاعي الذي ستشتريه المملكة

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