8 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أكاديمي: المملكة حاصرت النفوذ الإيراني في آسيا وأفريقيا

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال الأكاديمي الدكتور نايف الوقاع، إن المملكة استطاعت محاصرة النفوذ والتواجد الإيراني في آسيا وأفريقيا، مؤكداً أن لديها القدرةَ على الرد على تهديدات “نظام الملالي” في أي وقت.

وأضاف “الوقاع” في حديث على قناة “24 السعودية”؛ تعليقاً على زيارة خادم الحرمين الشريفين لموسكو: إن “المملكة عادت للجمهوريات الروسية وبذلت جهوداً جبارة لمحو النفوذ الإيراني المهلك والمدمر بها”.

واستشهد الأكاديمي على حديثه، بأن “مؤتمر الشيشان” الذي تم توجيهه سياسياً ضد المملكة بأصابع إيرانية، دفع رئيس البلاد لإدراك الخطر وزيارة المملكة للاعتذار عن هذه الإساءات.

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