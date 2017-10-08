صور | جموع حاشدة تؤدي صلاة الميت على شهيدي حادثة قصر السلام

(أنحاء) – متابعات :-
أدى جموع من المصلين اليوم (الأحد) صلاة الميت على شهيدي الواجب (وكيل رقيب / حماد بن شلاح المطيري، والجندي أول/ عبدالله بن فيصل السبيعي) واللذين استشهدا فجر أمس السبت، إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي لقصر السلام بجدة لإطلاق نار.
شارك في الصلاة على جنازة الشهيد المطيري في الرياض، نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن، في جامع الراجحي، ناقلاً تعازي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائب الملك الأمير محمد بن سلمان، لأسرة الشهيد.
وفي مكة، أدى الصلاة على الشهيد السبيعي، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية عبدالله آل طاوي وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والمدني بالمسجد الحرام، وتشييع جثمانه إلى مقبرة الشرائع.
ونقل آل طاوي، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائب الملك الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير عبدالله بن بندر أمير المنطقة بالإنابة، لذوي الشهيد السبيعي، الذي اغتالته يد الإرهاب.