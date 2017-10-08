كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال شريكٌ استراتيجيٌ لملتقى عالم التطبيقات بجدة

(أنحاء) – جدة – عامر بن عبدالله : ــ
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، شاركت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال كشريكٍ استراتيجيٍ في دعم فعاليات ملتقى عالم التطبيقات الذي اقيم يومي 28 و29 سبتمبر 2017م في مقر غرفة جدة، في مسعىً لإثراء جهود الدولة -رعاها الله- في تطوير المحتوى المحلي والتحول نحو العصر الرقمي، ضمن أهم مرتكزات التحول الوطني ورؤية المملكة التطويرية 2030.
الملتقى الجديد جمع كلاً من أصحاب التطبيقات، والمستفيدين منها، والمستثمرين، وأصحاب الأفكار من أجل توفير بيئة محفزة للأعمال الناشئة وللمنشآت الصغيرة، وذلك بهدف تطوير المحتوى المحلي وتحفيز قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المختلفة المتاحة في مجال ريادة الأعمال.
أسامة عشري، مدير التطوير والتحالفات الاستراتيجية بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، أعرب عن سعادته برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة لفعاليات الملتقى، مشيراً إلى أن “ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة – رعاها الله – بالنهوض بالمشاريع الرقمية، باعتبارها تلعب دوراً بارزاً في التطور الذي تشهده المجتمعات، وتتيح العديد من الخيارات التي تسهل المعاملات اليومية وتوفر الوقت والجهد والمال المبذول لتنفيذها، ناهيك عن أهميتها في توليد فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني، ورفع الوعي الجماهيري بالقضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم”.
وأضاف أسامة عشري “شراكتنا الاستراتيجية مع ملتقى عالم التطبيقات هي تفعيلٌ لمساعينا الرامية لتمكين الكفاءات السعودية من تأسيس مشاريعهم الخاصة بنجاح سواء بشكلٍ مستقلٍ أو من خلال حاضنات أعمال متخصصة، فالأعمال الناشئة والصغيرة تعتبر المحرك الأساسي في قطاع الأعمال ضمن رؤية 2030، حيث تعمل على فتح كافة المجالات والأنشطة من أجل توفير بيئة محفزة لتشجيعها، وهنا تأتي أهمية ملتقى عالم التطبيقات كمنصةٍ رئيسية تتيح للمبدعين من أصحاب التطبيقات الالتقاء مع الشركات الرائدة في مجال الخدمات الرقمية تحت سقفٍ واحد، ليقوموا باستكشاف الفرص الممكنة لتحقيق الشراكات الاستثمارية الواعدة”.
وقد عقد ملتقى عالم التطبيقات لبناء مستقبلٍ واعدٍ في شتّى المجالات، وخصوصاً العالم التقني الذي يعدّ من أكبر الروافد الاقتصادية في دول العالم المتقدّم. وجمع الملتقى بين العقول المبدعة من فئة الشباب والشركات والمؤسسات المطوّرة والعاملة في مجال برمجة التطبيقات، وأيضاً المستثمرين، حتى تكون حلقة الوصل بين المبدعين وأصحاب الأعمال ورؤوس الأموال. كما أنه يعدّ الفعالية المميزة لتطوير علاقات العمل وتطوير القدرات من خلال ورش العمل والمتحدّثين المشاركين والدورات المقدّمة من شركاء الملتقى.
وشارك في الملتقى عددٌ من الجهات الحكومية التي تميزت بتطبيقاتها الذكية؛ مثل: وزارة الداخلية (أبشر، كلنا أمن)، ووزارة التجارة والاستثمار (بلاغ تجاري، التخفيضات)، ووزارة الشؤون البلدية والقروية (البلاغات الجغرافية)، ومجموعة من الشركات التي تعتمد أعمالها كلياً على التطبيقات؛ مثل: أوبر، كريم، هلوفود، وبوكنغ دوت كوم، إلى جانب مجموعةٍ من شركات التقنية العالمية؛ من أهمها: أوراكل، غوغل، سيسكو، ومايكروسوفت، وشركات الاتصالات؛ مثل: الاتصالات السعودية، وموبايلي، وشركات تطوير ودعم التطبيقات، وحاضنات الأعمال، وحشدٍ من أصحاب الأفكار والمخترعين.
وعلى مدار يومي الملتقى، تم تنظيم معرضٍ مصاحبٍ للملتقى، وورش عملٍ ستركز على الموضوعات التي تهم المشاركين، وتتمحور حول فرص التعلم في الاستثمار في مجال التطبيقات، وبرمجة التطبيقات، وتطبيقات التجارة الإلكترونية، والتسويق من خلال التطبيقات، كما شهدت أروقة الملتقى التعارف والشراكات الاستثمارية، وعدداً من جلسات استشارات التسويق المجانية.
وتعد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال كلية التعليم العالي الخاصة الأولى في مجال ريادة الأعمال على مستوى المملكة العربية السعودية، وتقدم برامج الماجستير في إدارة الأعمال الموجهة للطلاب والطالبات على حدٍ سواء، وتقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وقد تأسست الكلية بموجب اتفاق شراكة دولية بين شركة إعمار المدينة الاقتصادية وشركة بابسون العالمية (شركة مملوكة بالكامل لكلية بابسون بالولايات المتحدة الأمريكية) وشركة لوكهيد مارتن، تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي في المملكة العربية السعودية و مؤسسة مسك الخيرية.