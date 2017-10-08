خطاب من مديرة مدرسة لولي أمر يشعل “تويتر” .. تعرف على فحواه

(أنحاء) – متابعات : ــ
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خطاباً قالوا إن مديرة إحدى المدارس بعثت به لولي أمر طالبت خلاله بالحصول على إذنه من أجل حصة “البدنية”.
ونشر المحامي عبدالله اللاحم تغريدة مرفقة بصورة الخطاب جاء فيها: “هذا ما يحدث في بعض المدارس، مديرة مدرسة تطلب (إذن) ولي الأمر من أجل حصة دراسية رسمية.. يعني بكرا ممكن تستأذنه عشان حصة الرياضيات!”.
وأثارت التغريدة حالة من الجدل بين المغردين حيث انتقد البعض تصرف المديرة مؤكدين أن الحصص الدراسية لا تحتاج إلى أذن فيما أتفق البعض مع المديرة وأرجعوا ذلك للحفاظ على صحة الطالبات.
وقالت مغردة: “كيف تجرؤ تحط موافقة ولي أمر على مادة تم اعتمادها من الأعلى.. التعليم يبي له معلمات تنويريات”.
وأضافت مغردة: “معقولة في مديرات مدارس بها العقليات!”، وتابعت: “أعتقد هذه العينات هي الي أنتجت لنا ذكور في الشوارع لا ترى الفتاة إلا كائن ممنوع من التصرف”.
فيما برر كثيرون إرسال المديرة خطابًا لأولياء أمر الطالبات للحصول على إذن ممارستهن حصة البدنية.وقالت مغردة “هذي اسمها أخذ موافقة ولي الأمر لأن بعض الأطفال غير مؤهل صحيًّا لممارسة الرياضة” .
وتابعت مغردة أخرى “كنت في إيطاليا ومدرسة ابني وابنتي طلبوا موافقتي وتخطيط قلب ECG للسماح لهم بممارسة الرياضة بسبب تعرض الكثير للوفاة بسبب المجهود وكان قانون حديث”.