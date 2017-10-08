8 أكتوبر 2017 مـ / موافق 18 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الصحة التونسي شارك في ماراثون ثم توفي بأزمة قلبية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

توفي وزير الصحة التونسي سليم شاكر في المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية، وذلك بعد أن شارك في ماراثون في مدينة نابل شمال تونس.

وأصيب شاكر بأزمة قلبية أثناء مشاركته في الماراثون، الذي يأتي ضمن حملة الوقاية من الأمراض السرطانية.

ونُقل الوزير فورا إلى مستشفى “قرمبالية” قريبا من مكان الماراثون لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، نُقل إثره إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن الوزير سليم شاكر توفي هناك رغم تقديم الإسعافات اللازمة له.

ووُلد شاكر، في أغسطس 1961 بصفاقس، وحصل على الإجازة في الرياضيات عام 1983، وتبوأ عدة مناصب في الحكومة التونسية، مثل وزير للشباب والرياضة، ووزير للمالية، ووزير مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون السياسية.

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