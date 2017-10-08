8 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ثاني منتخب عربي.. مصر إلى كأس العالم 2018 بانتصار تاريخي | فيديو

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بتغلبه على منتخب الكونغو 2 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ستاد برج العرب، بعد غياب 28 سنة عن الصعود.

أحرز للمنتخب المصري في الشوط الثاني لاعب نادي ليفربول الدولي محمد صلاح من هجمه مرتدة، وتقدم ايضا في الوقت بدل الضائع عن طريق ضربة جزاء وضعها على يمين الحارس، ليقود المنتخب بفوز مثيرة.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، متفوقاً على أوغندا صاحبة الوصافة، بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما يحتل منتخب الكونغو برازافيل المركز الرابع والاخير برصيد نقطة واحدة.

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