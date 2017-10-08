ولي العهد يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة تأهل المنتخب المصري لمونديال روسيا

(أنحاء) – متابعات :-
هنأ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، بعد تغلبه على منتخب الكونغو 2 / 1.
كما بارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، للمنتخب المصري تأهله لكأس العالم ٢٠١٨م، متمنياً التوفيق لهم في المونديال.
يشار إلى أن المنتخب المصري حقق فوزاً مثيراً بتغلبه في الوقت بدل الضائع على الكونغو، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، متصدراً المجموعة الخامسة، متفوقاً على أوغندا صاحبة الوصافة.