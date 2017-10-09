8 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عنيزة.. إطلاق نار على بائع ذهب والشرطة تحقق

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تكثف الجهات الأمنية في عنيزة جهودها للبحث عن شخص مجهول أطلق أعيرة نارية على بائع بمحل في سوق الذهب أمس (الأحد)، وتمكن من الهرب.

وقالت مصادر إن المصاب بصحة جيدة، في الوقت الذي تكثف فيه الجهات الأمنية بحثها للعثور على الجاني وكشف ملابسات الحادثة.

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