8 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة مواطنَين سعوديين إثر حادث انقلاب سيارة في الأردن

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقي سعوديان مصرعهما إثر حادث مروري وقع في منطقة بطن الغول، على طريق المدورة – معان بالأردن، بعد تعرضهما لإصابات بليغة، لانقلاب سيارتهما “كامري”.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمحافظة “معان”، المقدم سالم الصرايرة، أن فرق الدفاع المدني قدمت الإسعافات الأولية لأحد المصابين في الحادث، حيث كان لا يزال على قيد الحياة، إلا أنه توفي لاحقا بمستشفى “معان” الحكومي.

وأضاف أنه تم نقل جثة المتوفى الآخر إلى نفس المستشفى، فيما باشرت الأجهزة المعنية التحقيق في الحادث لمعرفة أسبابه.

من جهته، أشار المتحدث باسم سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمّان، عبدالسلام العنزي، إلى أن السفارة تابعت الحادث فور وقوعه، وتواصلت مع ذوي المتوفيين مباشرة، لاستكمال إجراءات نقل الجثمانين إلى المملكة.

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