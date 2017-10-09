9 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر تكشف عن التكلفة المتوقعة لتكييف ملعب “الجوهرة”

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

توقعت مصادر أن يتجاوز مبلغ تكييف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، “الجوهرة”، حاجز الـ١٢٠ مليون ريال.

وقالت المصادر، وفقا لما نقله برنامج “آخر شوط” على قنوات “برو سبورت”، إن الهيئة العامة للرياضة ستصبح هي المسؤولة عن إدارة الملعب، الذي يقع حاليًا تحت إدارة شركة أرامكو (منفذة المشروع).

يشار إلى أن تركي آل الشيخ، رئيس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد كلَّف قبل نحو أسبوع لجنة لدراسة الآلية المناسبة لتكييف الملعب، على أن تقدَّم الدراسة خلال ٣٠ يومًا.

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