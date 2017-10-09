9 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقيم يتهجم على سيارة شرطة ويحاول سحب سلاح شرطي

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أمس (الأحد)، لمقيم في حالة غير طبيعية، يعتلي سيارة شرطة في وسط شارع عام ويقوم بحركات غير مفهومة تجاه الأسرة التي يعمل لديها، كما يبدو.

وأظهر المقطع الوافد وهو يطرق على سيارة الشرطة بطريقة غريبة ويتلفظ بعبارات غير واضحة، قبل أن يتم استدعاء دعم إضافي للسيطرة عليه، كما حاول انتزاع سلاح الشرطي، ما قاد إلى محاولة تقييده، ليُسمع في الأخير صوت إطلاق نار في الموقع.

ولم يتضح في المقطع مكان تصويره بالضبط، إلا أن البعض رجح أن يكون في منطقة الرياض، ومن المتوقع أن تصدر الجهات الأمنية بياناً تجاه الحادثة لتوضيح ملابساتها.

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