9 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الغذاء والدواء” و”الصحة” توقفان العمل على جهاز طبي مستخدم بعيادة تجميل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة، العمل بجهاز طبي يستخدم في إحدى عيادات التجميل الطبية بالرياض، وذلك بسبب وجود مخالفات وتجاوزات لمتطلبات واشتراطات الهيئة المتعلقة بتشغيله، إضافة إلى نشر العيادة إعلاناً يحتوي على معلومات مضللة للمستخدم ومبالغ فيها تتعلق بأداء الجهاز.

وأوضح بيان صحفي مشترك، أن إعلان العيادة جرى نشره دون الحصول على رخصة الدعاية والإعلان للأجهزة والمنتجات الطبية من الهيئة، وبناءً عليه تم إيقاف العمل على الجهاز، وأخذ التعهدات اللازمة من إدارة العيادة بالالتزام بمتطلبات واشتراطات الهيئة والجهات ذات العلاقة.

يذكر أن الهيئة تتولى تنظيم ورقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المصدرة للإشعاع، المستخدمة في التشخيص والعلاج وباقي التطبيقات الطبية ومراقبة أماكن ممارستها، بما يضمن سلامة المرضى والعاملين على تلك الأجهزة وغيرهم من المخاطر التي قد تنشأ من استخدام تلك الأجهزة، مع ضرورة أخذ الموافقة من الهيئة قبل إصدار أي مادة دعائية أو إعلانية تتعلق بالأجهزة والمنتجات الطبية.

وجاء هذا الإجراء بعد زيارة العيادة ضمن برنامج الحملات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة في إطار التعاون المستمر بينهما للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالاشتراطات والمعايير التي تكفل جودة الخدمات الصحية في القطاع الخاص وبما ينعكس إيجاباً في الحفاظ على صحة وسلامة المستفيدين من تلك الخدمات.

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