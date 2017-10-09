9 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض توضح ملابسات مقطع اعتداء مقيم على سيارة شرطة وهو في حالة هستيرية

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت شرطة الرياض بيانا أوضحت فيه ملابسات مقطع فيديو يُظهر مقيما وهو يعتدي على سيارة شرطة ويحاول سحب سلاح شرطي قبل سماع إطلاق نار.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة إن غرفة عمليات دوريات الأمن تلقت صباح بلاغا من أحد المواطنين عن قيام مكفوله (27 عاما هندي الجنسية يعمل بمهنة سائق) بمحاولة الانتحار.

وأوضح أنه تم على الفور انتقال الفرق لموقع البلاغ، حيث شوهد الوافد في حالة هستيرية اقتضت التعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، بما يكفل سلامته وتحييد خطره، إلى أن تمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات، حيث قُدمت له الإسعافات اللازمة.

وبيّن أنه بعد عرضه على الطبيب المختص، اتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية، حيث جرى إعطاؤه العلاج اللازم، وتسليمه لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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