أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»شرطة الرياض توضح ملابسات مقطع اعتداء مقيم على سيارة شرطة وهو في حالة هستيرية
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