9 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سعودية تبتكر خوذة إلكترونية للدراجات وتظفر بعدة جوائز أمريكية

بتاريخ مبتعثون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حصلت السعودية ريم العطاس على عدة جوائز علمية في الولايات المتحدة، لابتكارها خوذة إلكترونية للدراجات،‏ مزودة بنظام تحديد المواقع والتتبع العالمي “جي ‏بي إس”‏.

ونالت العطاس جوائز بقيمة 12 ألف دولار في مسابقة “المبتكر” لرجال وسيدات الأعمال المبتكرين، وجائزة أخرى قدرها 10 آلاف دولار، وجائزة المبتكر المفضل للقضاة بقيمة ألفي دولار.

وتحمل ريم العطاس درجة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر والهندسة في جامعة “UB”، وهي واحدة من اثنين من رواد الأعمال الطلاب اللذين وصلا للمراحل الأخيرة للمسابقة، التي أقيمت في هامدن، بولاية كونيتيكت الأمريكية.

وتتميز الخوذة، التي أطلقت عليها اسم “رومبل”، بنظام تنبيه يحذر راكبي الدراجات عندما تكون هناك حركة مرور قريبة جدا منهم، كما تعطي إشارات ضوئية للاتجاه الذي يسلكه راكب الدراجة، يمينا أو يسارا، ويُتوقع أن تُطرح الخوذة بالأسواق في عام 2018.

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