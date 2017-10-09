9 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سعودي يرفع دعوى ضد مقيم عربي بتهمة سحل ودهس “نملة”.. والقاضي يطالب بوكالة شرعية من ذوي الدم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

دعواك قبلت، وبصفتك وكيلا لـ”نملة” اتضح لي من ملف القضية أنك لم تحضر وكالة شرعية من “ذوي النملة” التي قتلها المدعى عليه، ولا يمكن النظر في قضية ما لم يكن المعني بالأمر حاضراً أو له وكيل شرعي.

ذلك ما رد به قاضي المحكمة العامة بعفيف محمد الفايز، على مواطن تقدم بدعوى قضائية ضد مقيم عربي سحق نملة، بعد أن قبل الدعوى واستمع إلى إفادة صاحبها الذي قال: خصمي سحل ودهس نملة أمام عيني وقتلها، وأطالب بتطبيق النظام الشرعي بحقه”، مضيفاً بدعواه أن النمل مخلوق من مخلوقات الله وله حق على الخلق.

وطلب القاضي من المدعي أن يحضر وكالة شرعية من “ذوي النملة” ليتم طلب المدعى عليه للمحكمة، عندها لم يجد السعودي الذي صدم برد القاضي إلا أن يغادر المحكمة، حسب “عين اليوم”.

وقال المواطن نشار المرشدي إنه رفع القضية ضد المقيم، مطالبا بمقاضاة الشخص المذكور الذي أقدم على سحق وسحل (نملة)، مستطردا: “حدث هذا أمام عيني بطريقة لا تليق بمفاهيم عقيدتنا الإسلامية الذي وجه الإنسان المسلم بالرفق والتعامل مع جميع المخلوقات التي خلقها الله باللطف، ومنها النمل وهو من ما ورد النهي عن قتله إضافة للنحل والهدهد وغيرها من المخلوقات غير الضارة أو المهددة لحياة الإنسان”.

وأضاف المرشدي: “طلبت في دعواي في محكمة عفيف العامة أن يتم تطبيق النظام الشرعي بحقه، وقد وجدت معارضة وانتقادًا واسعين من الموظفين في المحكمة وحتى من عرف بمحتوى القضية من المواطنين”.

وذكر أنه بعد تردد من الموظفين، عرض القضية على القاضي، وقبلها، مؤكدا: “جلست في مجلس القضاء، وسُجل محضر بالجلسة، وما ورد في لائحة الدعوى لدى القاضي، إلا أني تفاجأت برد القاضي، وما زلت عند موقفي بضرورة مقاضاة الجاني”، حسب “عاجل”.

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