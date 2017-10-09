صور | توظيف أول شابين مصابين بـ “متلازمة داون” في القطاع الخاص

(أنحاء) – متابعات : ــ
لأول مرة.. تم توظيف شابين مصابين بـ(متلازمة داون) في القطاع الخاص بجدة ليمثلا الحصاد الأول لجمعية متلازمة النجاح بجدة، والتي تأسست منذ عام بهدف رعاية هذه الفئة ممن هم فوق السادسة عشرة من العمر، من خلال التوعية والترفيه والتدريب والتوظيف.
أحمد إبراهيم مقدم شاب سعودي أكد أن العزيمة والإصرار، هي أهم الصفات التي لا بد أن يتحلى بها المعاق، مشيرًا إلى أن هذه الصفات تسهم في تعزيز ثقة الشخص بنفسه وتجعله يمارس حياته كما الأشخاص الأسوياء، على الرغم من مرضي لم أتوقف عن السعي نحو أحلامي وأهدافي، ونحن لا نحتاج إلى شفقة، بل نحتاج فقط إلى فرصة.. حيث حصلت أخيرًا على فرصة عمل ووقعت العقد مع شركة (المذاق المغربي) وأقوم حاليًا بكل المهام التي يتم تكليفي بها، وأكسب رزقي مثل بقية الشباب ولله الحمد.
أما الشاب أحمد خمبشي فقال لقد تم تعييني في مستودع (الدانة)، حيث أمارس العمل الشريف بكل نشاط وحيوية، وأكسب من خلاله رزقي، وأخطط لمستقبلي، والجمعية قدمت لي التدريب والتشجيع وسعت بشكل حثيث لحصولي على وظيفة، ولله الحمد الآن أشعر بالاعتزاز بنفسي، وأود أن أشكر القطاع الخاص على تفاعلهم مع أهداف الجمعية، ودعمهم لأصحاب القدرات الخاصة.
من جهته قال المدير التنفيذي لجمعية متلازمة النجاح فيصل محمد الشامي: إن تأهيل أحمد وتوظيفه يأتي ضمن رسالة الجمعية في دمج وتمكين ذوي متلازمة داون بالمجتمع وإبراز إمكاناتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين، مبيِّنًا أن الجمعية وضعت إستراتيجية تهدف إلى تحقيق إنجاز نوعي على مستوى الخدمات المقدمة لهذه الشريحة تتماشى وتراعي طبيعة الحالة الصحية لهؤلاء الأبناء، حسب “المدينة”.