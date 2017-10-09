9 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | نورا غبرة.. أول معمارية سعودية على غلاف أشهر مجلة أمريكية متخصصة تتحدث في لقاء تلفزيوني
﻿

فيديو | نورا غبرة.. أول معمارية سعودية على غلاف أشهر مجلة أمريكية متخصصة تتحدث في لقاء تلفزيوني

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

استضاف برنامج سيدتي الذي يذاع على فضائية روتانا خليجية اليوم المهندسة السعودية نورا غبرة والتي قامت بنشر مقال علمي في مجلة بريطانية متخصصة، فأصبحت أول معمارية سعودية تضع المجلة صورتها على الغلاف وسط أهم المعماريات في العالم.

وتحدثت غبرة قائلة: ”هى مجلة علمية متخصصة فى مجال ناطحات السحاب في العالم كله وتواصلوا معي عندما كانوا يجهزون عدد خاص عن دور النساء في العالم بمجال ناطحات السحاب وكان هدفهم نشر مقالات علمية لسيدات معماريات وإبراز دور المرأة في هذا المجال”.

وأضافت: “ظهور صورتي على غلاف المجلة كانت مفاجأة لي وهذا شرف أفتخر به”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق