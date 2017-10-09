9 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شركة “دوف” تعتذر عن إعلان عنصري

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

سحبت شركة “دوف” إعلانا عنصريا وقدمت إعتذار لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في 3 صور “GIF”، امرأة داكنة البشرة تخلع قميصها لتكشف عن امرأة بيضاء، بعد استخدام أحد منتجات الشركة، وأخرى بيضاء تخلع ملابسها لتظهر كامرأة آسيوية.

ونظرا لموجة الانتقادات التي تم توجيهها للشركة واتهامها بالعنصرية، تم حذف الإعلان واعتذرت “دوف”، المتخصصة في منتجات العناية الشخصية، على حسابها في موقع “تويتر” قائلة: “نأسف للغاية عن الإساءة التي سببها الإعلان”.

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