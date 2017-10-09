9 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الهيئة العامة للسياحة تكرم 140 مواطناً ومواطنة أعادوا قطعاً أثرية
﻿

الهيئة العامة للسياحة تكرم 140 مواطناً ومواطنة أعادوا قطعاً أثرية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, قائمة بأسماء 140 مواطنا ومواطنة أعادوا قطعا أثرية للهيئة أو أبلغوا عن مواقع أثرية أو تعاونوا مع الهيئة في المحافظة على التراث الحضاري للمملكة.

حيث سيتم تكريمهم خلال الملتقى الأول للآثار الوطنية في المملكة الذي سيفتتح تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يوم الثلاثاء 18 صفر 1439 الموافق 7 نوفمبر 2017 في المتحف الوطني بالرياض.

وسيتم تسليم المكرمين الذين يمثلون جميع مناطق المملكة، شهادات شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  تقديرا لدورهم بالإبلاغ عن مواقع أثرية أو تسليم القطع الأثرية أو تعاونهم مع الهيئة في هذا المجال وذلك خلال الفترة 2013-2017 وهو ما يجسد حرص المواطنين واهتمامهم بحفظ الآثار والتراث الوطني السعودي.

ودأبت الهيئة على تكريم معيدي القطع الأثرية في المناسبات والمعارض التي تنظمها، كما تطلق سنوية حملة توعوية وإعلامية لرفع الوعي بأهمية إعادة القطع الأثرية والإبلاغ عن المواقع الأثرية انطلاقها من قيمتها الوطنية والحضارية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق