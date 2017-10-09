9 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض تضبط فتاة ظهرت وهي تقود سيارتها من أحد الفنادق الشهيرة | فيديو

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ضبطت شرطة الرياض فتاة سعودية ظهرت في مقطع فيديو وهي تقود سيارة جيب وتخرج بها من باحة أحد الفنادق الشهيرة بالعاصمة.

وقالت مصادر إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية الفتاة التي ظهرت في الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أنه تم استدعاء الفتاة وولي أمرها لاتخاذ الإجراءات المتبعة تجاه الواقعة.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة ضبط الفتاة، داعياً الجميع لضرورة التقيد بالأنظمة، وعدم قيادة المركبات قبل الحصول على رخصة قيادة نظامية، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

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