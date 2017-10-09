9 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد عامين من حريق مستشفى جازان.. شكاوى من تأخر صرف التعويضات و”الصحة” ترد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعرب عدد من أهالي ضحايا حريق مستشفى جازان الذي وقع قبل عامين، عن شكواهم من تأخر صرف التعويضات الخاصة بهم.

وأوضح الأهالي تلقيهم الكثير من الوعود بالصرف لكن دون جدوى، مشيرين إلى صعوبة الحالة النفسية والمادية لذوي الضحايا، مطالبين أيضا بالاهتمام بالمصابين في الحادث وتوفير العلاج لهم.

في المقابل، قال المتحدث الرسمي لصحة جازان نبيل غاوي، إن ملف التعويضات بيد إمارة المنطقة، مشددا على أن مصابي الحريق يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لـ”المدينة”.

وكان حريق في مستشفى جازان العام قد وقع في 24 ديسمبر عام 2015، ونتج عنه وفاة 25 شخصًا، وإصابة 123 آخرين، وصدرت توجيهات عليا وقتها بتعويض ذوي الضحايا.

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