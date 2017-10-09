مسنة تسكن بمنزل من “الشبك” في عسير.. وترفض بناء سكن لها من قبل الدولة والمحسنين | صور

(أنحاء) – متابعات :-
رفضت سيدة مسنة تسكن في قرية مجاورة لمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، وضعها في مشروع “مسكني” وبناء منزل لها، متمسكة بالعيش في غرفتين من الشبك.
ولم تقتصر العروض المقدمة للسيدة المسنة لبناء منزل لها على وزارة الإسكان، بل تقدم لها عدد من المحسنين، محاولين إقناعها ببناء غرفة واحدة لها تقيها من حرارة الشمس.
وأوضح مسؤول في جمعية خيرية بالقرية، بحسب “عكاظ”، أن السيدة المسنة تستفيد من الضمان الاجتماعي، ومن المساعدات التي تقدمها الجمعية الخيرية، لافتاً إلى أنهم يتابعون وضعها باستمرار.
وبيّن أن الجمعية تقدم لها المواد الغذائية والمساعدات المالية، ويتولى أحد جيرانها متابعة صرف ضمانها الاجتماعي وحفظه، مشيراً إلى أن المسنة تنام عند إحدى جاراتها، إذ اتفقت معها على دفع إيجار شهري بمبلغ 400 ريال للشهر.
وأكد أن المسنة عرض عليها بمخاطبة الجهات الحكومية والجمعية ببناء منزل لها في نفس الموقع الحالي، أو استئجار مبنى بأي مكان ترغبه في المحافظة، إلا أنها رفضت معللة ذلك بأنها لا تريد العيش في مكان “هبة” من أحد الأشخاص.