9 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصدر بـ “مرور جدة” يكشف حقيقة مصرع مواطنة في حادث خلال قيادتها مركبة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف مصدر مسؤول بإدارة مرور محافظة جدة، أن التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية في مصرع مواطنة في حادث مروري الجمعة الماضية على طريق الأمير ماجد، أوضحت أن السيدة لم تكن تقود المركبة وكانت ترافق مالك السيارة فقط.

وبيّن المصدر أن قائد المركبة فقد التحكم بها لتصطدم بالصبات الخرسانية على الطريق؛ ما تسبب في وفاة المواطنة، مشيراً إلى أن دوريات المرور باشرت الحادث ودونتها في محاضر التحقيقات باسم قائد المركبة ومالكها، حسب “عكاظ”.

وكانت مواطنة قد لقيت مصرعها الجمعة الماضية؛ إثر تعرضھا لحادث مروري هي وشخص آخر خلال استقلالهما مركبة من نوع “جیب” على طريق الأمیر ماجد بمحافظة جدة، فيما فتحت الجھات المعنیة ومرور جدة تحقیقاً في الحادث؛ لمعرفة أسبابه والوقوف على ملابساته.

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