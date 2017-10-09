9 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سجين بإصلاحية مكة يشارك شقيقته فرحة الزواج من داخل سجنه

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

تعبيرية

(أنحاء) – متابعات :-

شارك أحد السجناء بإصلاحية مكة المكرمة شقيقته فرحة زواجها على طريقته رغم وجوده خلف القضبان، من خلال كتابته وتلحينه قصيدة، سارت العروس على أنغامها في الزفة.

وكان السجين قد قطع وعداً لشقيقته بالمشاركة في زفافها، فكتب قصيدة ولحّنها وأرفق معها إهداءً لها، وأعطاها لأخيه الذي أخذ القصيدة وسجلها بصوته في استوديو بجدة، ليتم تشغيلها وقت الزفاف، حسب “عكاظ”.

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