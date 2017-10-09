9 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سليمان الراجحي يوضح فوائد وأهداف الاستثمار الزراعي في الخارج

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ذكر رجل الأعمال سليمان الراجحي بعضاً من فوائد وأهداف الاستثمار الزراعي في الخارج، مبيناً أنه يفيد بشكل كبير في تبادل الخبرات بيننا وبين الآخرين.

وقال الراجحي من خلال تغريدة عبر حسابه على “تويتر” الذي يروي تجربته: “من أهداف استثمارنا الزراعي في الخارج، نقل الخبرة المحلية إلى العالمية خاصة للعالم المسلم، ونقل خبرة الآخرين إلينا تبادلاً للعلم والمعرفة”.

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