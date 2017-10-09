9 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور”: لن يسمح بقيادة النساء للسيارة قبل شوال.. وسنطبق النظام بحق ناشري إعلانات تدريبهن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت المديرية العامة للمرور أنه لن يسمح للنساء بقيادة السيارة قبل العاشر من شوال المقبل، مبينة أنها ستطبق النظام بحق الجهات التي قامت بنشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو النساء للتسجيل لتعلم القيادة في الأماكن العامة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان إن النظام لا يسمح بتعليم القيادة في الشوارع العامة، سواء للنساء أو الرجال، داعياً وفقاً لصحيفة “مكة” لضرورة التريث لحين صدور الإجراءات التي ستنظم عملية قيادة المرأة للسيارة.

وأشار إلى أن الحوادث التي وقعت مؤخراً وراح ضحيتها عدد من النساء بسبب قيادتهن للسيارة دون تأهيل، يجب أن تكون عبرة للأخريات.

من جهته، أوضح رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالرحمن المعجل أنه لم يتم الترخيص لأي جهة حتى الآن للعمل في نشاط تدريب النساء على القيادة، محذراً من الوقوع ضحية لمستغلي القرار.

وكانت جهات أعلنت تقديمها خدمات تدريب النساء على القيادة الآمنة مقابل 40 ريالا للساعة الواحدة و1200 ريال لـ30 ساعة تدريب، مع توفيرها لسيارة للتدريب.

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