9 أكتوبر 2017 مـ / موافق 19 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الاتحاد السعودي يوسع قرار منع الجلوس على مقاعد البدلاء

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وسع الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار منع الجلوس على مقاعد البدلاء ويعتمد تعديل المادة 15 في لائحة المسابقات بحيث لن يسمح بدخول الملعب إلا لحكام المباراة ومراقب المباراة ومقيم الحكام ورجال الأمن والإسعاف والمصورين واللاعبين والإداريين فقط.

 أوضح الاتحاد اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” يمنع وجود رئيس النادي وجميع أعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الإدارية بأي صفة كانت من الجلوس على مقاعد البدلاء في كل الدرجات بالمباريات التي تقام تحت مضلته على مستوى جميع المسابقات والفئات”.

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