10 أكتوبر 2017 مـ / موافق 20 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور” يرد على استفسارات حول السماح للنساء بقيادة “الدبابات”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفاد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، في تصريح له اليوم (الاثنين) بأن كل ما يتعلق بقيادة المرأة سواء للمركبات أو للدبابات، هو بيد اللجنة المشكّلة، التي تدرس الموضوع حاليا.

جاء ذلك رداً على استفسارات عديدة حول السماح للسيدات بقيادة الدبابات والدراجات النارية بأنواعها المختلفة، ليؤكد بحسب “عين اليوم” في رده أن كل الأمور ستتضح، بعد إعلان مخرجات اللجنة المشكّلة من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة من عدة وزارات، تعمل حاليا على دراسة القيادة الترتيبات اللازمة لإنفاذ القرار السامي بالسماح للمرأة بالقيادة، بعد منحها مهلة 30 يوما من صدور القرار.

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