10 أكتوبر 2017 مـ / موافق 20 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أكاديمي قطري مهددا القبائل: أي تجمع قبلي سيباد بقنابل الغازات السامة

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

هدد الأكاديمي القطري محمد المسفر في برنامج تلفزيوني بث على قناة “قطر” الحكومية بإبادة التجمعات القبلية بالقنابل السامة.

 وقال المسفر: ” لو تجمع 200 ألف رجل، فإن قنبلة من الغازات السامة تسحق هذه القبائل كلها”، وعلق ناشطون على ما قاله الأكاديمي بأنه آخر صيحات الإرهاب القطري لمواطنيها.

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