صور | جوال جديد من “بلاك بيري” دون لوحة مفاتيح.. متاح حصريًا في السعودية والإمارات

(أنحاء) – وكالات :-
أطلقت شركة “تي سي إل كومينكشينز” الأحد جوال “بلاك بيري موشن” الذي يعمل باللمس، والذي تستهدف من خلاله أسواق الشرق الأوسط.
وخلال العام الماضي وقعت الشركة الصينية “تي سي إل” اتفاقًا مع “بلاك بيري” لاستخدام اسم العلامة التجارية في إنتاج جوالات ذكية جديدة، في ظل تركيز الشركة الكندية على تطوير البرمجيات فقط.
ويعد هذا الجوال الثاني الذي يحمل اسم “بلاك بيري” بعد هذا الاتفاق، ويعمل بنظام التشغيل “أندرويد” ومزود بشاشة 5.5 بوصة عالية الوضوح، به مستشعر بصمات، كما يطرح محمل به جميع التطبيقات الأمنية لـ”بلاك بيري”.
لكن الجوال الجديد لم يزود بلوحة المفاتيح التي اشتهرت بها جوالات “بلاك بيري” في السابق، إلى جانب تزويده ببطارية قوية تقول الشركة المنتجة إنها ستضمن عمله طيلة 32 ساعة من الاستخدامات المختلفة، كما يسمح باستخدام بطاقتي اتصال.
وأصبح “بلاك بيري موشن” متاحًا للطلب المسبق في الإمارات والسعودية، ولم تكشف الشركة عن سعره أو موعد طرحه في الأسواق الأخرى.