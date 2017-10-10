10 أكتوبر 2017 مـ / موافق 20 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»وزير الخارجية الإماراتي: على قطر أن تطرق باب الرياض وستجد الحل
﻿

وزير الخارجية الإماراتي: على قطر أن تطرق باب الرياض وستجد الحل

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، أمس الاثنين،  خلال سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، على أن قطر قد فشلت في فكّ أزمتها عبر الإعلام والتدويل، داعياً إياها بأن تطرق باب الرياض وستجد الحل، ومشيراً إلى أنه “لا يجب أن يتسبب عناد فرد وإرثه الملتبس في هذا الانهيار”.

كما أكد على أن الأزمة الحالية مع قطر لم تفتعلها الإمارات أو السعودية، بل إن سياسة قطر الداعمة للإرهاب هي السبب في الأزمة الحالية.

وانتقد قرقاش إقدام الدوحة على إطلاق موقع باللغة الإنجليزية لمهاجمة الإمارات، قائلاً: “تدشين قطر لحساب بالإنجليزية يدعو إلى مقاطعة الإمارات لا ينفع في التعامل مع أزمتها، ليت الجهود تصب تجاه تغيير التوجه الداعم للتطرف والإرهاب”.

وأضاف قرقاش: “هي ليست أزمة علاقات عامة، ولم تفتعلها أبوظبي أو الرياض، بل سياسة ترسخت منذ ١٩٩٥ تدعم التطرف والإرهاب وتطعن الجار في الظهر، المراجعة ضرورية”.

وغرد وزير الدولة الإماراتي قائلاً: “تدشين حساب بالإنجليزي ضد الإمارات ما هو إلا بعثرة للجهد والمال، ودون مراجعة حقيقية ستبقى الأبواب موصدة، المؤشرات تدّل أن أزمة قطر تؤلمها”.

واختتم سلسلة تغريداته بالقول: “بعد أن فشلت قطر في فكّ أزمتها عبّر الإعلام والتدويل لتطرق باب الرياض، وستجد الحلّ، ولا يجب أن يتسبب عناد فرد وإرثه الملتبس في هذا الانهيار”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق