أنت تتصفح:الرئيسية»حوادث»فيديو | غرق باخرة إيرانية في الكويت وهي في طريقها للدوحة.. وإصابة 6 من طاقمها
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