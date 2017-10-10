10 أكتوبر 2017 مـ / موافق 20 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | غرق باخرة إيرانية في الكويت وهي في طريقها للدوحة.. وإصابة 6 من طاقمها

بتاريخ حوادث ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت الجهات المعنية في الكويت عن مباشرتها غرق باخرة إيرانية لنقل البضائع بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد، وهي في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء الكويتية، العقيد خليل الأمير، إن الشركة المشرفة على مشروع الجسر تمكنت من انتشال البحارة بعد غرق الباخرة .

وأضاف الأمير أن الباخرة غرقت بالكامل، ونتج عن ذلك إصابة ستة بحارة من الجنسية الإيرانية كانوا على متنها، موضحا أنها كانت قادمة من إيران باتجاه ميناء الدوحة.

ولفت إلى أن الباخرة كانت محمّلة ببضاعة مادة الجبس المستخدمة في الديكور، مشيراً إلى أنه تم تعامل مركز الشويخ للإطفاء البحري مع الحادث بتأمين موقعه.

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