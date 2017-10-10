10 أكتوبر 2017 مـ / موافق 20 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قائمة أقوى 10 جيوش بالعالم.. مصر الأولى عربيًا والـ10 عالميًا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

يتم عمل ترتيب قائمة الجيش الأقوى في العالم على أساس عوامل متعددة، بما في ذلك الميزانية العسكرية لكل بلد، وعدد حاملات الطائرات التي تمتلكها، والقوات النشطة المتاحة والعاملون المدنيون الذين يقومون بأنشطة تخدم القوات المسلحة.

وفقاً للتصنيف الذي نشره موقع “Wonderlist”، تم عمل دراسة مقارنة بين القوات المسلحة في 106 دولة، روعيت فيها القوات البرية والجوية والبحرية والموارد اللوجستية والمالية وجغرافيا المناطق التي تخدم فيها تلك القوات العسكرية.

تضمنت الدراسة رصدا لـ50 إحصائية مختلفة عن كل دولة – بما في ذلك الميزانية العسكرية، وعدد ناقلات الطائرات، و مؤشر القوة. لكن لا يأخذ المؤشر في الحسبان القدرات النووية، التي لم يتم تضمينها في معايير التصنيف. ومن الملاحظ أن المقارنة لم تظلم الدول غير الساحلية التي لا توجد لديها قوات بحرية نشطة.

وفيما يلي قائمة أقوى 10 جيوش في العالم وفقا لمعايير القوة العسكرية لتصنيفات 2017:

10- مصر

مؤشر القوة: 0.2676

الميزانية التقديرية: 4,400,000,000 دولار أميركي

الأفراد العسكريون: 454،250

العاملون المدنيون: 31,960,000

إجمالي الطائرات: 1132

مجموع القوة البحرية: 319

يذكر أن مصر تحتل المركز الثاني من ناحية القدرات العسكرية الحالية والقوة النارية المتاحة بين الدول الإسلامية والمركز العاشر بين جيوش العالم. وتحتفل هذا الأسبوع القوات المسلحة المصرية بذكرى انتصارها في حرب أكتوبر عام 1973.

9- ألمانيا

مؤشر القوة: 0.2609

الميزانية التقديرية: 39200000000 دولار أميركي

الأفراد العسكريون: 180,000

العاملون المدنيون: 45,300,000

مجموع الطائرات: 698

مجموع القوة البحرية:81

8- تركيا

مؤشر القوة: 0.2491

الميزانية التقديرية: 8,208,000,000 دولار أميركي

الأفراد العسكريون: 382,850

العاملون المدنيون: 30,240,000

إجمالي الطائرات: 1018

مجموع القوة البحرية: 194

7- اليابان

مؤشر القوة: 0.2137

الميزانية التقديرية: 43,800,000,000 دولار أميركي

الأفراد العسكريون: 248,575

العاملون المدنيون: 65,930,000

مجموع الطائرات: 1594

مجموع القوة البحرية: 131

6- المملكة المتحدة

مؤشر القوة: 0.2131

الميزانية التقديرية: 45,700,000,000 دولار أميركي

الأفراد العسكريون: 151,175

العاملون المدنيون: 33,170,000

مجموع الطائرات: 856

مجموع القوة البحرية: 76

5- فرنسا

مؤشر القوة: 0.1914

الميزانية التقديرية: 35,000,000,000 دولار أميركي

الأفراد العسكريون: 204,000

العاملون المدنيون: 30,480,000

إجمالي الطائرات: 1305

مجموع القوة البحرية: 118

4- الهند

مؤشر القوة: 0.1593

الميزانية التقديرية: 51,000,000,000 دولار أميركي

الأفراد العسكريون: 1,362,500

العاملون المدنيون: 513,700,000

إجمالي الطائرات: 2102

مجموع القوة البحرية: 293

3- الصين

مؤشر القوة: 0.0945

الميزانية التقديرية: 161,700,000,000 دولار أميركي

الأفراد العسكريون: 2,260,000

العاملون المدنيون: 805,900,000

إجمالي الطائرات: 2955

مجموع القوة البحرية: 7142

2- روسيا

مؤشر القوة: 0.0929

الميزانية التقديرية: 44,600,000,000 دولار أميركي

الأفراد العسكريون: 798,527

العاملون المدنيون: 77,410,000

إجمالي الطائرات: 3794

مجموع القوة البحرية: 3521

1- الولايات المتحدة

مؤشر القوة: 0.0857

الميزانية التقديرية: 587,800,000,000 دولار أميركي

الأفراد العسكريون: 1,373,650

العاملون المدنيون: 158,600,000

مجموع الطائرات: 13,762

مجموع القوة البحرية: 415

ولا تدرج القدرات النووية في هذا التصنيف، حيث إن “إدراج هذه الأسلحة سيؤدي إلى خلل في طبيعة هذه المقارنات”.

وتلتزم التصنيفات بشكل صارم بقدرات شن الحرب التقليدية المحتملة لكل دولة عبر البر والبحر والجو.

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