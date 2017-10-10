10 أكتوبر 2017 مـ / موافق 20 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شابان يوثقان لحظة وفاتهما في حادث مروري بسبب انشغالهما بـ “سناب شات” في بيشة

بتاريخ حوادث ،شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وثق شابان لحظة تعرضهما لحادث مروري لقيا فيه مصرعهما، حيث انشغلا عن الطريق بالتصوير وبث المقطع عبر تطبيق “سناب شات”.

وأظهر الفيديو الذي قال متداولوه إنه صور على طريق الرين ببيشة، الشابين وهما يتفاعلان مع إحدى الشيلات وانشغال قائد المركبة عن الطريق، قبل أن يتعرضا للاصطدام بشكل مفاجئ.

كما وبيّن الفيديو مصير السيارة التي تعرضت للدمار بعد الحادث، فيما توفي الشابان.

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